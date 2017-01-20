Голова ВР А.Парубій оголосив про закриття п’ятої сесії (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оглосив про закриття п'ятої сесії, передає кореспондент УНН.
Після оголошення про закриття п’ятої сесії у сесійній залі парламенту пролунав Гімн України. За кілька хвилин до гімну А.Парубій виступив з промовою перед депутатами, у якій коротко розповів про те, що вдалося зробити за поточну сесію і зазначив, що “попереду ще багато роботи”.
“Ми переможемо, слава Україні” — сказав спікер.
Він також нагадав, що шоста сесія Верховної Ради, згідно із конституцією, розпочнеться у вівторок 7 лютого.