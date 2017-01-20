Председатель ВР А.Парубий объявил о закрытии пятой сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий огласил о закрытии пятой сессии, передает корреспондент УНН.
После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины. За несколько минут до гимна А.Парубий выступил с речью перед депутатами, в которой коротко рассказал о том, что удалось сделать за текущую сессию и отметил, что "впереди еще много работы".
"Мы победим, слава Украине", - сказал спикер.
Он также напомнил, что шестая сессия Верховной Рады, согласно конституции, начнется во вторник 7 февраля.