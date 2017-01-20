Председатель ВР А.Парубий объявил о закрытии пятой сессии

После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины. За несколько минут до гимна А.Парубий выступил с речью перед депутатами, в которой коротко рассказал о том, что удалось сделать за текущую сессию и отметил, что "впереди еще много работы".

"Мы победим, слава Украине", - сказал спикер.

Он также напомнил, что шестая сессия Верховной Рады, согласно конституции, начнется во вторник 7 февраля.