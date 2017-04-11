Голова Верховної Ради позитивно оцінив роботу уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій позитивно оцінив роботу уряду. Про це він заявив у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.
“Я оцінюю роботу уряду дуже позитивно. Я вважаю, що уряд Володимира Гройсмана не вичерпав свій потенціал”, — зауважив керівник парламенту.
На запитання журналістів щодо можливих кадрових змін спікер відповів: "Якщо Кабмін до нас звертатиметься, ми розглянемо".
Нагадаємо, на цьому тижні виповниться рік з дня призначення Прем’єра Володимира Гройсмана на посаду і, відповідно, завершується річний імунітет.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, на сьогодні не обговорювалося коаліцією питання про переформуватування уряду.