Председатель Верховной Рады положительно оценил работу правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий положительно оценил работу правительства. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.
"Я оцениваю работу правительства очень положительно. Я считаю, что правительство Владимира Гройсмана не исчерпало свой потенциал", - отметил руководитель парламента.
На вопрос журналистов о возможных кадровых изменений спикер ответил: "Если Кабмин будет к нам обращаться, мы рассмотрим".
Напомним, на этой неделе исполнится год со дня назначения Премьера Владимира Гройсмана на должность и, соответственно, завершается годичный иммунитет.
Как сообщал УНН, по словам В.Гройсман, сегодня не обсуждался коалицией вопрос о переформатировании правительства.