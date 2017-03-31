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Голова уряду Шотландії підписала запит на референдум про незалежність

Голова уряду Шотландії підписала запит на референдум про незалежність

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен підписала лист до прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей із проханням офіційно провести другий шотландський референдум про незалежність, передає УНН з посиланням на ВВС.

Шотландські депутати дали 69 голосів на користь нового референдуму, проти - 59.

Нікола Стерджен стверджує, що Шотландія має зробити свій вибір, яким шляхом іти після Brexit.

Уряд Британії вже заявив, що не блокуватиме референдум, поки процес Brexit не завершиться, пише видання.

Т.Мей зустрічалася із Н.Стерджен для переговорів у Глазго в понеділок. Британська прем'єрка неодноразово наполягала на тому, що "наразі не час" для проведення референдуму.

Згідно із законом, перед тим, як подавати запит щодо референдуму до уряду Британії, Н.Стерджен мала отримати дозвіл шотландського парламенту.

Лист відправлять на Даунінг-стріт у п'ятницю.

Н.Стерджен прагне провести референдум з весни наступного року до весни 2019 року. Вона також вказала, що буде готова вести переговори щодо термінів.

Очікується, що запит відхилять, і тоді, як казала Н.Стерджен, вона повідомить про подальші кроки свого уряду в квітні. Тоді ж депутати шотландського парламенту повернуться з великодніх канікул.

Дводенні дебати в парламенті Шотландії щодо референдуму за незалежність почалися минулого тижня, але їх відклали через напад у Лондоні.

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