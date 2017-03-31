Глава правительства Шотландии подписала запрос на референдум о независимости

Шотландские депутаты дали 69 голосов в пользу нового референдума, против - 59.

Никола Старджен утверждает, что Шотландия должна сделать свой выбор, каким путем идти после Brexit.

Правительство Великобритании уже заявило, что не будет блокировать референдум, пока процесс Brexit не завершится, пишет издание.

Т.Мей встречалась с Н.Старджен для переговоров в Глазго в понедельник. Британская премьер неоднократно настаивала на том, что "пока не время" для проведения референдума.

Согласно закону, перед тем, как подавать запрос о референдуме в правительство Британии, Н.Старджен должна была получить разрешение шотландского парламента.

Письмо отправят на Даунинг-стрит в пятницу.

Н.Старджен стремится провести референдум с весны следующего года до весны 2019 года. Она также указала, что будет готова вести переговоры по срокам.

Ожидается, что запрос отклонят, и тогда, как говорила Н.Старджен, она сообщит о дальнейших шагах своего правительства в апреле. Тогда же депутаты шотландского парламента вернутся с пасхальных каникул.

Двухдневные дебаты в парламенте Шотландии относительно референдума за независимость начались на прошлой неделе, но их отложили из-за нападения в Лондоне.