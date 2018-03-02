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Голова "Укрзалізниці" розповів, чого очікувати українським пасажирам у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Цього року "Укрзалізниця" планує оновити склад пасажирських вагонів, а також запровадити низку нових напрямків для подорожей українців. Про це повідомив журналістам в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.

"У програмі капітальних інвестицій на цей рік компанія заклала великий обсяг коштів на оновлення парку. Ми плануємо закупити 60 нових пасажирських вагонів, провести модернізацію та оновлення близько 150-200 пасажирських вагонів, є план щодо капітального ремонту 100 секцій приміських електропотягів. Саме технічне оновлення рухомого складу, капітальний ремонт є ключем, який ми убудемо використовувати, щоб покращити сервіс для пасажирів", - розповів він.

За словами Кравцова, усі ці роботи планується провести впродовж року. На них передбачено із бюджету компанії декілька мільярдів гривень.

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Очільник "Укрзалізниці" нагадав, що у грудні минулого року компанія запровадила новий розклад руху: було збільшено кількість потягів, а також збільшено кількість напрямків та подовжено їх.

"Це дозволило перевозити тим самим рухомим складом більше пасажирів. Минулого року пасажиропотік зріс на 9%", - додав він.

Як уточнив Кравцов, цього року із впровадженням літного графіку компанія також планує запроваджувати нові напрямки.
Голова УЗ також зазначив, що компанія зацікавлена у тому, щоб приватні перевізники вийшли на ринок пасажирських перевезень.

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"Питання головне – вартість квитка. І в цьому випадку я дуже сумніваюся, що з тією вартістю квитків та рівнем компенсації пільгових перевезень, які ми маємо на сьогодні, приватний перевізник буде зацікавлений у цьому. Для нас найголовніше - вивести цей сегмент до рентабельного рівня інструментами як тарифного регулювання (вартості перевезень), так і компенсацією з боку держави. Це дозволить залучити приватних гравців у цей сегмент, адже вони ніколи не зайдуть у сегмент, який є глибоко збитковим", - наголосив Кравцов.

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