Глава "Укрзализныци" рассказал, чего ожидать украинским пассажирам в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В этом году "Укрзализныця" планирует обновить состав пассажирских вагонов, а также ввести ряд новых направлений для путешествий украинцев. Об этом сообщил журналистам и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.
"В программе капитальных инвестиций на этот год компания заложила большой объем средств на обновление парка. Мы планируем закупить 60 новых пассажирских вагонов, провести модернизацию и обновление около 150-200 пассажирских вагонов, есть план по капитальному ремонту 100 секций пригородных электропоездов. Именно техническое обновление подвижного состава, капитальный ремонт является ключом, который мы убудет использовать, чтобы улучшить сервис для пассажиров", - рассказал он.
По словам Кравцова, все эти работы планируется провести в течение года. На них предусмотрено из бюджета компании несколько миллиардов гривен.
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Глава "Укрзализныци" напомнил, что в декабре прошлого года компания ввела новое расписание движения: было увеличено количество поездов, а также увеличено количество направлений и продлено их.
"Это позволило перевозить тем самым подвижным составом больше пассажиров. В прошлом году пассажиропоток вырос на 9%", - добавил он.
Как уточнил Кравцов, в этом году с внедрением летного графика компания также планирует вводить новые направления.
Председатель УЗ также отметил, что компания заинтересована в том, чтобы частные перевозчики вышли на рынок пассажирских перевозок.
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"Главный вопрос - стоимость билета. И в этом случае я очень сомневаюсь, что с той стоимостью билетов и уровнем компенсации льготных перевозок, которые мы имеем сегодня, частный перевозчик будет заинтересован в этом. Для нас самое главное - вывести этот сегмент до рентабельного уровня инструментами как тарифного регулирования (стоимости перевозок), так и компенсацией со стороны государства. Это позволит привлечь частных игроков в этот сегмент, ведь они никогда не зайдут в сегмент, который глубоко убыточный", - отметил Кравцов.