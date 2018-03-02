Глава "Укрзализныци" рассказал, чего ожидать украинским пассажирам в 2018 году

"В программе капитальных инвестиций на этот год компания заложила большой объем средств на обновление парка. Мы планируем закупить 60 новых пассажирских вагонов, провести модернизацию и обновление около 150-200 пассажирских вагонов, есть план по капитальному ремонту 100 секций пригородных электропоездов. Именно техническое обновление подвижного состава, капитальный ремонт является ключом, который мы убудет использовать, чтобы улучшить сервис для пассажиров", - рассказал он.

По словам Кравцова, все эти работы планируется провести в течение года. На них предусмотрено из бюджета компании несколько миллиардов гривен.

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Глава "Укрзализныци" напомнил, что в декабре прошлого года компания ввела новое расписание движения: было увеличено количество поездов, а также увеличено количество направлений и продлено их.

"Это позволило перевозить тем самым подвижным составом больше пассажиров. В прошлом году пассажиропоток вырос на 9%", - добавил он.

Как уточнил Кравцов, в этом году с внедрением летного графика компания также планирует вводить новые направления.

Председатель УЗ также отметил, что компания заинтересована в том, чтобы частные перевозчики вышли на рынок пассажирских перевозок.

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"Главный вопрос - стоимость билета. И в этом случае я очень сомневаюсь, что с той стоимостью билетов и уровнем компенсации льготных перевозок, которые мы имеем сегодня, частный перевозчик будет заинтересован в этом. Для нас самое главное - вывести этот сегмент до рентабельного уровня инструментами как тарифного регулирования (стоимости перевозок), так и компенсацией со стороны государства. Это позволит привлечь частных игроков в этот сегмент, ведь они никогда не зайдут в сегмент, который глубоко убыточный", - отметил Кравцов.