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Голова ТСК прокоментував вирок убивцям Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Вирок організатору і безпосереднім виконавцям нападу на херсонську громадську активістку Катерину Гандзюк можна буде вважати справедливим, якщо їхні свідчення допоможуть покарати замовника. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів Борислав Береза в коментарі кореспонденту УНН.

Голова ТСК прокоментував вирок убивцям Гандзюк

"Я буду вважати вирок (організатору і безпосереднім виконавцям нападу – ред.) справедливим тільки в тому разі, якщо свідчення, які вони нададуть, допоможуть покарати замовників убивства. Якщо цього не відбудеться, то все інше тоді незрозуміло, і сама якість розслідування тоді не витримує жодної критики", - зазначив Береза.

За його словами, справа щодо вбивства Катерини Гандзюк наразі не може вважатись завершеною, оскільки громадськість має почути імена замовників.

При цьому він додав, що на наступному тижні тимчасова слідча комісія планує зачитати свій звіт щодо розслідування вбивства активістки. Точну дату парламентарі визначать під час погоджувальної ради у вівторок, 18 червня.

Нагадаємо, Покровський райсуд Дніпропетровської області узгодив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк сторонами покарання та призначив їм покарання.

Українські Національні Новини

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