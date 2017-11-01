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Голова сенату Австралії йде у відставку через подвійне громадянство

Голова сенату Австралії йде у відставку через подвійне громадянство

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент сенату Австралії Стівен Перрі вирішив піти у відставку після підтвердження, що разом із австралійським громадянством у нього є ще й британське за походженням, передає УНН з посиланням на Reuters.

Лідер верхньої палати парламенту і член Ліберальної партії прем'єр-міністра країни Малкольма Тернбулла С.Перрі сказав, що він подасть у відставку в четвер.

Батько С.Перрі народився в Британії, а потім переїхав до Австралії в 1951 році, що автоматично дало британське громадянство очільнику сенату Австралії за походженням.

Згідно з конституцією, політик повинен мати лише австралійське громадянство, щоб бути обраним до парламенту країни.

"Я бажаю своєму наступнику всього найкращого і сподіваюся, що він або вона продовжить реформи, які я почав", - сказав С.Перрі в своїй заяві.

Відставка С.Перрі послідувала після постанови верховного суду Австралії минулого тижня, що віце-прем'єр Барнабі Джойс не має права сидіти в парламенті, оскільки він мав подвійне громадянство Австралії і Нової Зеландії при обранні.

Постанова означала, що уряд втратив однопалатну більшість в нижній палаті і тепер має покладатися на незалежних людей для свого політичного виживання, пише видання.

З тих пір Б.Джойс відмовився від свого новозеландського громадянства і хоче знову отримати місце в парламенті на довиборах 2 грудня.

Верховний суд Австралії минулої п'ятниці також постановив, що четверо інших політиків не можуть сидіти в парламенті через подвійне громадянство.

М.Тернбулл натякнув на потенційні зміни в конституцію, зазначивши, що більше половини населення Австралії в 24 мільйони людей народилося за кордоном або мають батьків, які народилися за кордоном. Для зміни конституції потрібен національний референдум.

Як повідомляв УНН, в Австралії міністр природних ресурсів Метью Канаван залишив уряд після того, як його мати сказала, що він може бути італійцем.

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