Глава сената Австралии идет в отставку из-за двойного гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент сената Австралии Стивен Пэрри решил уйти в отставку после подтверждения, что наряду с австралийским гражданством у него есть еще и британское по происхождению, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Лидер верхней палаты парламента и член Либеральной партии премьер-министра страны Малкольма Тернбулла С.Пэрри сказал, что он подаст в отставку в четверг.
Отец С.Пэрри родился в Британии, а затем переехал в Австралию в 1951 году, что автоматически дало британское гражданство главе сената Австралии по происхождению.
Согласно конституции, политик должен иметь только австралийское гражданство, чтобы быть избранным в парламент страны.
"Я желаю своему преемнику всего наилучшего и надеюсь, что он или она продолжит реформы, которые я начал", - сказал С.Пэрри в своем заявлении.
Отставка С.Пэрри следует после постановления верховного суда Австралии на прошлой неделе, что вице-премьер Барнаби Джойс не имеет права сидеть в парламенте, поскольку он имел двойное гражданство Австралии и Новой Зеландии при избрании.
Постановление означало, что правительство потеряло однопалатное большинство в нижней палате и теперь должно полагаться на независимых людей для своего политического выживания, пишет издание.
С тех пор Б.Джойс отказался от своего новозеландского гражданства и хочет опять получить место в парламенте на довыборах 2 декабря.
Верховный суд Австралии в прошлую пятницу также постановил, что четверо других политиков не могут сидеть в парламенте из-за двойного гражданства.
М.Тернбулл намекнул на потенциальные изменения в конституцию, отметив, что более половины населения Австралии в 24 миллиона человек родилось за границей или имеют родителя, родившегося за границей. Для изменения конституции потребуется национальный референдум.
Как сообщал УНН, в Австралии министр природных ресурсов Мэтью Канаван оставил правительство после того, как его мать сказала, что он может быть итальянцем.