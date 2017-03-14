Голова СБУ заперечив факт силового розгону блокади на Донбасі
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заперечив факт силового розгону блокади на Донбасі. Цю тезу сьогодні, 14 березня, він озвучив під час брифінгу в Ужгороді, передає кореспондент УНН.
“Я не бачив, що хтось когось там розганяв. Були затримані люди, з ними провели роботу і відпустили. Наскільки мені відомо, ніхто нікого не бив. Але, можливо, є якась інша інформація. Давайте скажемо так, не можна поступати таким чином, що друзям — усе, а ворогам — закон... Чому офіцер Служби безпеки, якщо він не має права перебувати десь зі зброєю, він там не перебуває. А якщо хтось порушує дисципліну, ми порушуємо кримінальне провадження і проводимо розслідування... Ми не можемо допустити, щоб мирними вулицями люди гуляли зі зброєю... Я за те, щоб ми висловлювали свої протести мирним шляхом...”, — зазначив В.Грицак.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.