Голова райради на Чернігівщині загинув в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова Бахмацької районної ради в Чернігівській області Віталій Кочерга загинув в ДТП, передає УНН з посиланням на прес-службу райради.
“Колектив Бахмацької районної ради з глибоким сумом сповіщає про передчасну смерть голови районної ради Віталія Кочерги та висловлює співчуття рідним і близьким покійного”, — йдеться в повідомленні.
Натомість, місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що В.Кочерга їхав “Волгою” із приблизною швидкістю 120 кілометрів за годину, траса в цей момент була вкрита льодом.
Повідомляється, що машину на швидкості занесло і вона вилетіла в кювет, після чого вдарилася в дерево.
Як повідомляв УНН, вантажівка влетіла в поліцейську машину на Рівненщині.