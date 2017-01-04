Председатель райсовета в Черниговской области погиб в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Председатель районного совета Бахмача в Черниговской области Виталий Кочерга погиб в ДТП, передает УНН со ссылкой на пресс-службу райсовета.
"Коллектив Бахмацкого районного совета с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине председателя районного совета Виталия Кочерги и выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
В свою очередь, местные жители в соцсетях сообщают, что В.Кочерга ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 километров в час, трасса в этот момент была покрыта льдом.
Сообщается, что машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, после чего ударилась в дерево.
Как сообщал УНН, грузовик влетел в полицейскую машину в Ровенской области .