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19 березня, 18:42 • 94518 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134734 перегляди

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19 березня, 10:24 • 128930 перегляди

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Голова Ради НБУ вважає, що підстав для девальвації курсу гривні немає

Голова Ради НБУ вважає, що підстав для девальвації курсу гривні немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. На сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, передає УНН.

“Чи відбудеться девальвація курсу гривні? Усі розмови про курс — це крики валютних спекулянтів, які в останні роки наживались на фінансових спекуляціях і “пірамідах ОВДП”. Їм можу сказати — читайте умови нового Меморандуму з МВФ. На сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає", - заявив Данилишин.

Він пояснив це тим, що поточний рахунок, який визначає фундаментальне значення курсу національної валюти, є позитивним. "Обсяг міжнародних резервів Національного банку становить понад 28 млрд доларів США, що не лише достатньо для згладжування будь-яких надмірних коливань курсу, але й значно більше, ніж весь обсяг готівкової та безготівкової гривні в економіці", - вів далі голова Ради НБУ.

"Тому ми готові до проведення регулярних валютних інтервенцій на міжбанківському ринку для згладжування надмірного попиту на іноземну валюту в обсязі, який буде для цього необхідний. У разі ж, якщо банкам буде потрібна готівкова іноземна валюта для підкріплення кас, ми готові їх забезпечити нею з резервів Національного банку", - зауважив Данилишин.

Нагадаємо, експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки голови НБУ Якова Смолія, що сталося наприкінці минулого тижня.

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