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Глава Совета НБУ считает, что оснований для девальвации курса гривны нет

Глава Совета НБУ считает, что оснований для девальвации курса гривны нет

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КИЕВ. 6 июля. УНН. На сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривни нет. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин, передает УНН.

"Будет ли девальвация курса гривны? Все разговоры о курсе - это крики валютных спекулянтов, которые в последние годы наживались на финансовых спекуляциях и "пирамидах ОВГЗ". Им могу сказать - читайте условия нового Меморандума с МВФ. На сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет", - заявил Данилишин.

Он объяснил это тем, что текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным. "Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов США, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике", - продолжал председатель Совета НБУ.

"Поэтому мы готовы к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим. В случае же, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, мы готовы их обеспечить ею из резервов национального банка", - отметил Данилишин.

Напомним, эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки главы НБУ Якова Смолия, что произошло в конце прошлой недели.

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