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Гольова помилка та поразка: Лунін дебютував за іспанський клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Воротар національної збірної України Андрій Лунін дебютував у складі іспанського ФК "Ов’єдо", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Гольова помилка та поразка: Лунін дебютував за іспанський клуб

У рамках 23-го туру Сегунди астурійці на виїзді зустрічалися з одним із лідерів турніру, “Альмерією”.

На 62 хвилині Нуньєз відзначився у воротах Луніна з пенальті, а пізніше оформив дубль. Причому при другому взятті воріт українець вибіг зі своєї карної зони та очікував, коли оборонець “Ов’єдо” виб’є м’яч. Проте партнер Луніна не став цього робити, і Нуньєз підхопив м’яч та пробив його у порожню сітку воріт.

Відзначимо, що “Ов’єдо” з 23 очками посідає 17-у сходинку в турнірній таблиці — 1 пункт від зони вильоту.

Українські Національні Новини

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