Голевая ошибка и поражение: Лунин дебютировал за испанский клуб

В рамках 23-го тура Сегунды астурийцы на выезде встречались с одним из лидеров турнира, “Альмерией”.

На 62 минуте Нуньез отличился в воротах Лунина с пенальти, а позже оформил дубль. Причем при втором взятии ворот украинец выбежал из своей штрафной зоны и ожидал, когда защитник “Овьедо” выбьет мяч. Однако партнер Лунина не стал этого делать, и Нуньез подхватил мяч и пробил его в пустую сетку ворот.

Отметим, что “Овьедо” с 23 очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице — 1 пункт от зоны вылета.