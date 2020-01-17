Голевая ошибка и поражение: Лунин дебютировал за испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в составе испанского ФК "Овьедо", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В рамках 23-го тура Сегунды астурийцы на выезде встречались с одним из лидеров турнира, “Альмерией”.
На 62 минуте Нуньез отличился в воротах Лунина с пенальти, а позже оформил дубль. Причем при втором взятии ворот украинец выбежал из своей штрафной зоны и ожидал, когда защитник “Овьедо” выбьет мяч. Однако партнер Лунина не стал этого делать, и Нуньез подхватил мяч и пробил его в пустую сетку ворот.
Отметим, что “Овьедо” с 23 очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице — 1 пункт от зоны вылета.