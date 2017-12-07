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Голова податкового комітету ВР розповіла про сумнівні схеми відшкодування ПДВ аграрному сектору

Голова податкового комітету ВР розповіла про сумнівні схеми відшкодування ПДВ аграрному сектору

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство фінансів України проводить досить поверхневий аналіз податку на додану вартість. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила Голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

“Навіть показники надходження цього податку у бюджет на 2018 рік мене дивують. Звідки такий ріст по ПДВ, якщо він має бути десь приблизно на одному рівні із ростом ВВП? Я не розумію, звідки візьметься додана вартість, якщо не будуть генеруватися гроші в країні?”, - зазначила вона.

Южаніна зауважила, що стурбованість викликає вплив аграрного сектору на відшкодування ПДВ з бюджету.

“Треба проаналізувати, чи весь ПДВ, який зараз відшкодовується був сформований у системі електронного відшкодування ПДВ грошима. Мені здається, і, як показує практика минулого року, якраз на основі висновків аудиторів, які займаються аграрним сектором – близько 20 млрд грн було відшкодовано ПДВ, який не забезпечений грошима, і в цьому році така ж приблизно сума.

Висновки має робити Мінфін і я про це неодноразово говорю, але чомусь ніхто не чує. Треба глибоко проаналізувати аграрний сектор і думати, що робити далі”, - наголосила голова податкового Комітету ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ в агросекторі стала компанія “Кернел”, що належить народному депутату, екс-голові податкового Комітету ВР В.Хомутинніку 

Н.Южаніна підкреслила, що зловживання з відшкодуванням ПДВ саме в аграрному секторі обчислюється не малими сумами.

“Ми не можемо зараз бездумно відшкодовувати ПДВ, не прогнозуючи, що буде з цим податком на наступні роки. Тому і не даремно лунають думки експертів, щоб взагалі відмінити цей податок як такий, що продовжує бути корупційним – не в плані відшкодування, а в плані самої норми, яка дає більш прибутковим орагізаціям отримувати величезні відшкодування ПДВ”, - пояснила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ініціатива створення двох реєстрів відшкодування ПДВ належить співвласнику “Кернел”, народному депутату В.Хомутинніку

Голова Комітету ВР вважає, що скасовувати усю систему ПДВ недоцільно, а от переглянути механізм його відшкодування – варто.

“Сама система існування ПДВ – вона правильна, вона відповідає тим директивам, які діють в ЄС. І відшкодування має бути, але кожна країна має усвідомлювати, яка галузь може використовувати несплачений ПДВ, і робити певні кроки, щоб саме ці галузі не виймали весь сплачений ПДВ із бюджету назад у свою оперативну діяльність, генеруючи прибутки”, - резюмувала вона.

Нагадаємо, у 2017 році “Кернел” витяг з бюджету 8,5 млрд грн при прибутковості на рівні 5 млрд грн.

Раніше УНН повідомляв, що на сайті Верховної Ради з’явився законопроект, який скасовує повернення ПДВ експортерам зернових культур. За словами автора ініціативи О.Дмитренка, цей крок дозволить стабілізувати продуктові ціни на внутрішньому ринку, а також перенаправити вивільнені кошти на соціальні потреби. Водночас, він не виключає що лобісти “Кернел” та “Нібулон”, як головні отримувачі ПДВ, перешкоджатимуть його ухваленню в залі Верховної Ради.

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