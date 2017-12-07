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Глава налогового комитета ВР рассказала о сомнительных схемах возмещения НДС аграрному сектору

Глава налогового комитета ВР рассказала о сомнительных схемах возмещения НДС аграрному сектору

Киев  •  УНН

 • 25032 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министерство финансов Украины проводит достаточно поверхностный анализ налога на добавленную стоимость. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила Председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.

"Даже показатели поступления этого налога в бюджет на 2018 год меня удивляют. Откуда такой рост по НДС, если он должен быть где-то примерно на одном уровне с ростом ВВП? Я не понимаю, откуда возьмется добавленная стоимость, если в стране не будут генерироваться деньги?" - отметила она.

Южанина заметила, что обеспокоенность вызывает влияние аграрного сектора на возмещение НДС из бюджета.

"Надо проанализировать, весь ли НДС, который сейчас возмещается, был сформирован в системе электронного возмещения НДС деньгами. Мне кажется, и, как показывает практика прошлого года, как раз на основе выводов аудиторов, которые занимаются аграрным сектором - около 20 млрд грн было возмещено НДС, который не обеспечен деньгами, и в этом году такая же примерно сумма.

Выводы должен делать Минфин и я об этом неоднократно говорю, но почему-то никто не слышит. Нужно глубоко проанализировать аграрный сектор и думать, что делать дальше", - подчеркнула глава налогового комитета ВР.

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Н.Южанина подчеркнула, что злоупотребление с возмещением НДС именно в аграрном секторе исчисляется не малыми суммами.

"Мы не можем сейчас бездумно возмещать НДС, не прогнозируя, что будет с этим налогом на последующие годы. Поэтому и не зря звучат мнения экспертов, чтобы вообще отменить этот налог как таковой, который продолжает быть коррупционным - не в плане возмещения, а в плане самой нормы, которая дает более прибыльным орагизациям получать огромные возмещения НДС", - пояснила она.

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Председатель Комитета ВР считает, что отменять всю систему НДС нецелесообразно, а вот пересмотреть механизм его возмещения - стоит.

"Сама система существования НДС - она ​​правильная, она отвечает тем директивам, которые действуют в ЕС. И возмещение должно быть, но каждая страна должна осознавать, какая отрасль может использовать неуплаченный НДС, и делать определенные шаги, чтобы именно эти отрасли не вынимали весь уплаченный НДС из бюджета обратно в свою оперативную деятельность, генерируя прибыли", - резюмировала она.

Напомним, в 2017 году "Кернел" извлек из бюджета 8,5 млрд грн при доходности на уровне 5 млрд грн.

Ранее сообщал УНН, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который отменяет возврат НДС экспортерам зерновых культур. По словам автора инициативы Дмитренко, этот шаг позволит стабилизировать продуктовые цены на внутреннем рынке, а также перенаправить освободившиеся средства на социальные нужды. В то же время, он не исключает, что лоббисты "Кернел" и "Нибулон", как главные получатели НДС, будут препятствовать его принятию в зале Верховной Рады.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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