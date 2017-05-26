Голова парламенту Чечні був присутній при тортурах гомосексуалістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Голова парламенту Чечні Магомед Даудов був присутній при тортурах і знущаннях над чоловіками, затриманими за підозрою в гомосексуальної орієнтації та утримуваними в “секретних в’язницях” Республіки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Щонайменше двоє колишніх затриманих стверджували, що Магомед Даудов бував в незаконному місці утримання під вартою в Аргуні і особисто спостерігав, як поліцейські б’ють і принижують ймовірних геїв, супроводжуючи це образливими ремарками,” — уточнюють правозахисники.
У доповіді говориться, що М.Даудов “відігравав ключову роль” в організації переслідувань геїв, особисто давши силовим структурам республіки команду “на жорстку зачистку”. За словами правозахисників, в “секретних в’язницях” Республіки перебували близько 100 людей, як мінімум троє з них загинули.
Нагадаємо, на території Чечні розташовані шість секретних тюрем, у яких незаконно утримують людей на основі підозр у нетрадиційній сексуальній орієнтації.