Председатель парламента Чечни присутствовал при пытках гомосексуалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов присутствовал при пытках и издевательствах над мужчинами, задержанными по подозрению в гомосексуальной ориентации и содержащимися в "секретных тюрьмах" Республики, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"По меньшей мере двое бывших задержанных утверждали, что Магомед Даудов бывал в незаконном месте содержания под стражей в Аргуне и лично наблюдал, как полицейские бьют и унижают вероятных геев, сопровождая это оскорбительными ремарками", - уточняют правозащитники.
В докладе говорится, что М.Даудов "играл ключевую роль» в организации преследования геев, лично дав силовым структурам республики команду "жесткую зачистку". По словам правозащитников, в "секретных тюрьмах" Республики находились около 100 человек, как минимум трое из них погибли.
Напомним, на территории Чечни расположены шесть секретных тюрем, в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.