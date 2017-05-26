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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председатель парламента Чечни присутствовал при пытках гомосексуалистов

Киев • УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов присутствовал при пытках и издевательствах над мужчинами, задержанными по подозрению в гомосексуальной ориентации и содержащимися в "секретных тюрьмах" Республики, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Председатель парламента Чечни присутствовал при пытках гомосексуалистов

"По меньшей мере двое бывших задержанных утверждали, что Магомед Даудов бывал в незаконном месте содержания под стражей в Аргуне и лично наблюдал, как полицейские бьют и унижают вероятных геев, сопровождая это оскорбительными ремарками", - уточняют правозащитники.

В докладе говорится, что М.Даудов "играл ключевую роль» в организации преследования геев, лично дав силовым структурам республики команду "жесткую зачистку". По словам правозащитников, в "секретных тюрьмах" Республики находились около 100 человек, как минимум трое из них погибли.

Напомним, на территории Чечни расположены шесть секретных тюрем, в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Украинские Национальные Новости

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