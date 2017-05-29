Голова ПА НАТО: Росія має повернутися до офіційно визнаних кордонів

Як зазначив президент ПА НАТО, той факт, що сесія Парламентської асамблеї альянсу проводиться в Тбілісі, дуже важливий і символічний. За його словами, це означає, що НАТО і Парламентська асамблея НАТО твердо підтримують Грузію і євроатлантичні прагнення Грузії. За оцінкою Паоло Аллі, ті події і процеси, які відбуваються в регіоні, важливі для західних країн.

“Ми визнаємо ті неймовірні зусилля, які Грузія показала в останні роки з точки зору посилення демократії. У Грузії - вражаючі результати. Думаю, наша присутність тут доводить, що ми дуже цінуємо ваші зусилля. Ми завжди розглядаємо питання, пов’язані з вашим регіоном. Стабільність Грузії важлива не тільки для Грузії і регіону, а й усіх західних країн — те, що відбувається в регіоні, - важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх. Відповідно, наш месидж в тому, що ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень”, - заявив президент ПА НАТО Паоло Аллі.

Нагадаємо, голови МЗС України та Грузії засудили агресивну політику РФ.