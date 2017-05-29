Глава ПА НАТО: Россия должна вернуться к официально признанным границам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В ПА НАТО поддерживают Грузию и ее территориальную целостность, а Россия должна вернуться к официально признанным границам. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.
Как отметил президент ПА НАТО, тот факт, что сессия Парламентской ассамблеи альянса проводится в Тбилиси, очень важен и символичен. По его словам, это означает, что НАТО и Парламентская ассамблея НАТО твердо поддерживают Грузию и евроатлантические устремления Грузии. По оценке Паоло Алли, те события и процессы, которые происходят в регионе, важны для западных стран.
“Мы признаем те невообразимые усилия, которые Грузия показала в последние годы с точки зрения усиления демократии. У Грузии впечатляющие результаты. Думаю, наше присутствие здесь доказывает, что мы очень ценим ваши усилия. Мы всегда рассматриваем вопросы, связанные с вашим регионом. Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран — то, что происходит в регионе, важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех. Соответственно, наш мессидж в том, что мы поддерживаем Грузию и ее территориальную целостность. Россия должна вернуться к официально признанным границам. Мы твердо привержены защищать и поддерживать Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений”, — заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.
Напомним, главы МИД Украины и Грузии осудили агрессивную политику РФ .