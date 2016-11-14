Голова Одеської митниці Ю.Марушевська долучиться до команди М.Саакашвілі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Одеської митниці Юлія Марушевська вже незабаром долучиться до команди Міхеіла Саакашвілі. Про це вона розповіла кореспонденту УНН.
За іі словами, Одеська митниця єдина в Украіні, хто впровадив реформи у своєму територіальному підрозділі.
"Сервіс оформлення вантажів у нас найкращий та найшвидший, ми набрали молоду команду, яка готова працювати, ми намагалися впровадити митну реформу, однак на рівні держави нам не дають цього зробити", - розповіла Ю.Марушевська.
Голова Одеської митниці зазначила, що вже найближчим часом долучиться до команди реформаторів М.Саакашвілі, а наразі в Одеській митниці вирішується питання про те, хто очолить територіальний підрозділ. Поки конкретних прізвищ не називають.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку.