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Голова Одеської митниці Ю.Марушевська долучиться до команди М.Саакашвілі

Голова Одеської митниці Ю.Марушевська долучиться до команди М.Саакашвілі

Київ • УНН

 • 11774 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Одеської митниці Юлія Марушевська вже незабаром долучиться до команди Міхеіла Саакашвілі. Про це вона розповіла кореспонденту УНН.

За іі словами, Одеська митниця єдина в Украіні, хто впровадив реформи у своєму територіальному підрозділі.

"Сервіс оформлення вантажів у нас найкращий та найшвидший, ми набрали молоду команду, яка готова працювати, ми намагалися впровадити митну реформу, однак на рівні держави нам не дають цього зробити", - розповіла Ю.Марушевська.

Голова Одеської митниці зазначила, що вже найближчим часом долучиться до команди реформаторів М.Саакашвілі, а наразі в Одеській митниці вирішується питання про те, хто очолить територіальний підрозділ. Поки конкретних прізвищ не називають.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку.

Українські Національні Новини

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