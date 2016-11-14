Гдава Одесской таможни Ю.Марушевская присоединится к команде М.Саакашвили
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава Одесской таможни Юлия Марушевская уже вскоре присоединится к команде Михеила Саакашвили. Об этом она рассказала корреспонденту УНН.
По ее словам, Одесская таможня единственная в Украини, кто внедрил реформы в своем территориальном подразделении.
"Сервис оформления грузов у нас лучший и самый быстрый, мы набрали молодую команду, которая готова работать, мы пытались внедрить таможенную реформу, однако на уровне государства нам не дают этого сделать", - рассказала Ю.Марушевская.
Глава Одесской таможни отметила, что уже в ближайшее время присоединится к команде реформаторов М.Саакашвили, а сейчас в Одесской таможни решается вопрос о том, кто возглавит территориальное подразделение. Пока конкретных фамилий не называют.
Напомним, как сообщал УНН, руководитель Одесской таможни Ю.Марушевская подала в отставку.