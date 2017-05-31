Голова ОБСЄ засудив теракт в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастьян Курц засудив теракт в Кабулі, який призвів до численних жертв. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Жахливі новини з Афганістану. Засуджую напад на цивільних осіб в Кабулі. Думки з жертвами та їхніми родинами", - написав С.Курц.
Як повідомляв УНН, за останніми даними, внаслідок теракту у Кабулі загинуло щонайменше 80 осіб, більше 350 поранених.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив жорстокі напади у дипломатичному районі Кабула.
Про наявність іноземців внаслідок вибуху в Кабулі поки не повідомлялось.