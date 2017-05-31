Председатель ОБСЕ осудил теракт в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц осудил теракт в Кабуле, который привел к многочисленным жертвам. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Ужасные новости из Афганистана. Осуждаю нападение на гражданских лиц в Кабуле. Мысли с жертвами и их семьями", - написал С.Курц.
Как сообщал УНН, по последним данным, в результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 80 человек, более 350 раненых.
Министр иностранных дел Павел Климкин осудил жестокое нападение в дипломатическом районе Кабула.
О наличии иностранцев в результате взрыва в Кабуле пока не сообщалось.