Председатель ОБСЕ осудил теракт в Кабуле

"Ужасные новости из Афганистана. Осуждаю нападение на гражданских лиц в Кабуле. Мысли с жертвами и их семьями", - написал С.Курц.

Как сообщал УНН, по последним данным, в результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 80 человек, более 350 раненых.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил жестокое нападение в дипломатическом районе Кабула.

О наличии иностранцев в результате взрыва в Кабуле пока не сообщалось.