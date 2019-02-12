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"Голова НБУ" від команди Гриценка не вірить у його перемогу

"Голова НБУ" від команди Гриценка не вірить у його перемогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Кандидат у президенти Анатолій Гриценко днями представив чергового члена своєї команди, зокрема, претендента на посаду голови НБУ. Ним став Олександр Савченко, який напередодні шанси Гриценка на перемогу оцінював не дуже оптимістично, передає УНН.

Зокрема, за словами Савченка в інтерв’ю видання "Істочнік", системними кандидатами на посаду президента України є Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Олег Ляшко.

Останні два кандидати, на думку Савченка, шанси на перемогу мають не високі.

Серед несистемних кандидатів банкір назвав, власне, Анатолія Гриценка та Андрія Садового. При цьому, за його словами, на перемогу вони можуть претендувати лише у разі об’єднання.

"… для позасистемних кандидатів, якщо вони хочуть, щоб хтось із них переміг, краще в кінці січня або трохи пізніше, об'єднатися в одну команду", - сказав Савченко на початку січня поточного року.

Зауважимо, що Гриценко та Садовий досі не об'єдналися, хоча і вели перемовини з цього приводу. Наразі перспектив їх можливого об’єднання поки не вимальовується.

Додамо, що Олександр Савченко має досвід роботи при владі. Зокрема, з 2005-го по 2009 рік він обіймав посаду заступника голови НБУ, пізніше працював заступником міністра фінансів України.

Савченко також мав власний банківський бізнес, який, за даними вільної енциклопедії "Вікіпедія", продав у 2007 році за 75,3 млн доларів.

Українські Національні Новини

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