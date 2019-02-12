"Глава НБУ" от команды Гриценко не верит в его победу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Кандидат в президенты Анатолий Гриценко на днях представил очередного члена своей команды, в частности, претендента на должность главы НБУ. Им стал Александр Савченко, который накануне шансы Гриценко на победу оценивал не слишком оптимистично, передает УНН.
В частности, по словам Савченко в интервью изданию "Источник", системными кандидатами на пост президента Украины является Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Олег Ляшко.
Последние два кандидата, по мнению Савченко, шансы на победу имеют не высокие.
Среди несистемных кандидатов банкир назвал, собственно, Анатолия Гриценко и Андрея Садового. При этом, по его словам, на победу они могут претендовать только в случае объединения.
"...для внесистемных кандидатов, если они хотят, чтобы кто-то из них победил, лучше в конце января или чуть позже, объединиться в одну команду", - сказал Савченко в начале января текущего года.
Отметим, что Гриценко и Садовый до сих пор не объединились, хотя и вели переговоры по этому поводу. На данный момент перспектив их возможного объединения пока не вырисовывается.
Добавим, что Александр Савченко имеет опыт работы во власти. В частности, с 2005 по 2009 год он занимал должность заместителя главы НБУ, позже работал заместителем министра финансов Украины.
Савченко также имел собственный банковский бизнес, который, по данным свободной энциклопедии "Википедия", продал в 2007 году за 75,3 млн долларов.