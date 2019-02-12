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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65267 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 86791 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131062 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130255 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161585 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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"Глава НБУ" от команды Гриценко не верит в его победу

"Глава НБУ" от команды Гриценко не верит в его победу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Кандидат в президенты Анатолий Гриценко на днях представил очередного члена своей команды, в частности, претендента на должность главы НБУ. Им стал Александр Савченко, который накануне шансы Гриценко на победу оценивал не слишком оптимистично, передает УНН.

В частности, по словам Савченко в интервью изданию "Источник", системными кандидатами на пост президента Украины является Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Олег Ляшко.

Последние два кандидата, по мнению Савченко, шансы на победу имеют не высокие.

Среди несистемных кандидатов банкир назвал, собственно, Анатолия Гриценко и Андрея Садового. При этом, по его словам, на победу они могут претендовать только в случае объединения.

"...для внесистемных кандидатов, если они хотят, чтобы кто-то из них победил, лучше в конце января или чуть позже, объединиться в одну команду", - сказал Савченко в начале января текущего года.

Отметим, что Гриценко и Садовый до сих пор не объединились, хотя и вели переговоры по этому поводу. На данный момент перспектив их возможного объединения пока не вырисовывается.

Добавим, что Александр Савченко имеет опыт работы во власти. В частности, с 2005 по 2009 год он занимал должность заместителя главы НБУ, позже работал заместителем министра финансов Украины.

Савченко также имел собственный банковский бизнес, который, по данным свободной энциклопедии "Википедия", продал в 2007 году за 75,3 млн долларов.

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