Голова МЗС Угорщини очікує "третього удару в спину" від України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто чекає нове загострення у відносинах з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю угорську виданню Magyar Midők.
Петер Сійярто розповів про “три удари” від України, останнім із яких він вважає пропозицію Петра Порошенка позбавляти громадянства осіб, які використовують, зокрема, виборче право іншої держави.
Сійярто заявив, що “першим ударом” по правах меншин став закон про освіту, який “значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови”. Угорський міністр стверджує, що, незважаючи на міжнародний тиск, уряд України досі не розпочав переговори з угорською меншиною Закарпаття.
“Другим ударом” Сійярто вважає визнання неконституційним мовного закону Ківалова-Колесніченка. На його думку, зараз в українському парламенті є три нових пропозиції, “кожна з яких гірша за іншу”.
“Третій удар”, за словами міністра, полягає в тому, що президент України закликав ухвалити закон про покарання за подвійне громадянство, вважаючи, що подвійне громадянство становить загрозу національній безпеці.
Як повідомляв УНН, Угорщина вчергове заблокувала міністерське засідання комісії Україна-НАТО, і не виключено, що зробить те ж саме із засіданням Комісії на найвищому рівні у липні цього року.