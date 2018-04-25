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Глава МИД Венгрии ожидает "третьего удара в спину" от Украины

Киев • УНН

 • 14603 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ждет новое обострение в отношениях с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его интервью венгерскую изданию Magyar Midők.

Глава МИД Венгрии ожидает "третьего удара в спину" от Украины

Петер Сийярто рассказал о “трех ударах” от Украины, последним из которых он считает предложение Петра Порошенко лишать гражданства лиц, использующих, в частности, избирательное право другого государства.

Сийярто заявил, что “первым ударом” по правам меньшинств стал закон об образовании, который “значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка”. Венгерский министр утверждает, что, несмотря на международное давление, правительство Украины до сих пор не начало переговоры с венгерским меньшинством Закарпатья.

“Вторым ударом” Сийярто считает признание неконституционным языкового закона Кивалова-Колесниченко. По его мнению, сейчас в украинском парламенте есть три новых предложения, “каждое из которых хуже предыдущего”.

“Третий удар”, по словам министра, заключается в том, что президент Украины призвал принять закон о наказании за двойное гражданство, считая, что двойное гражданство представляет угрозу национальной безопасности.

Как сообщал УНН, Венгрия очередной раз заблокировала министерское заседание комиссии Украина-НАТО, и не исключено, что сделает то же самое с заседанием Комиссии на самом высоком уровне в июле этого года.

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