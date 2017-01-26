Голова МЗС Польщі зажадав від України розслідування акту вандалізму в Биківні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном звернувся із вимогою розслідувати акт вандалізму, що стався у ніч з вівторка на середу у меморіальному комплексі у Биківні під Києвом, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Очільник МЗС Польщі підкреслив, що польська сторона очікує також результатів розслідування у справі знищення пам’ятника польським жертвам Другої світової війни у Гуті Пеняцькій.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив свого колегу, що "зробить усе, аби з’ясувати обставини обох інцидентів та підкреслив, що українська влада засуджує останні акти вандалізму".
Очільник польської дипломатії повідомив також, що польська влада просить про негайне з’ясування справи мера Перемишля Роберта Хоми, якому заборонили в’їзд на територію України. П.Клімкін запевнив, що українська сторона працює над цим питанням і що українське МЗС підтримує швидке вирішення цієї справи.
Міністр В.Ващиковський поінформував також, що польсько-український форум партнерства відновив свою роботу і висловив надію, що буде створена українська сторона форуму. Швидкий початок роботи форуму може допомогти прояснити історичні питання, аби вони не перешкоджали нинішній співпраці між нашими країнами та суспільствами, пише видання.
Посольство Польщі у Києві відразу після отримання інформації про профанацію цвинтаря у Биківні звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням якнайшвидше вжити рішучих заходів для пошуку і покарання винуватців цього ганебного акту. Було підкреслено, що подібні напади та інциденти повинні бути розслідувані, а винні покарані, тим більше, що вони знаходяться у межах певної тенденції і, як наслідок, можуть вплинути на польсько-українські взаємини.