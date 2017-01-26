Глава МИД Польши потребовал от Украины расследования акта вандализма в Быковне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным обратился с требованием расследовать акт вандализма, который произошел в ночь со вторника на среду в мемориальном комплексе в Быковне под Киевом, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Глава МИД Польши подчеркнул, что польская сторона ожидает также результатов расследования в деле уничтожения памятника польским жертвам Второй мировой войны в Гуте Пеняцкой.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил своего коллегу, что "сделает все, чтобы выяснить обстоятельства обоих инцидентов и подчеркнул, что украинская власть осуждает последние акты вандализма".
Глава польской дипломатии сообщил также, что польские власти просят о немедленном выяснении дела мэра Перемышля Роберта Хомы, которому запретили въезд на территорию Украины. П.Климкин заверил, что украинская сторона работает над этим вопросом и украинский МИД поддерживает быстрое решение этого дела.
Министр В.Ващиковский сообщил также, что польско-украинский форум партнерства возобновил свою работу и выразил надежду, что будет создана украинская сторона форума. Быстрое начало работы форума может помочь прояснить исторические вопросы, чтобы они не препятствовали нынешнему сотрудничеству между нашими странами и обществами, пишет издание.
Посольство Польши в Киеве сразу после получения информации о профанации кладбища в Быковне обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой как можно быстрее принять решительные меры для поиска и наказания виновников этого позорного акта. Было подчеркнуто, что подобные нападения и инциденты должны быть расследованы, а виновные наказаны, тем более, что они находятся в пределах определенной тенденции и, как следствие, могут повлиять на польско-украинские отношения.