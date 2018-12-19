Голова МЗС Польщі застеріг від небезпеки ревізіоністської політики Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Однією із загроз для польської, і не тільки, безпеки є "ревізіоністська політика Росії". На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час зустрічі з фінським колегою Тімо Сойні, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Росія, особливо останні її дії в басейні Азовського моря, це все показує, що не тільки для Польщі, але й для інших держав і міжнародних організацій, зокрема, ЄС, НАТО, ОБСЄ, Росія становить виклик", - заявив Чапутович.
Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що причиною актуальної ситуації між Росією та Україною є нелегальна анексія Криму. За оцінкою політика, ситуація на сході України та російська агресія на українські військові кораблі у Керченській протоці значно послабили безпеку у Європі, зокрема, в басейні Балтійського моря.
"Немає безпосередньої загрози з боку Росії для, скажімо, Фінляндії. Але хитання човном, гібридна загроза, впливи у кіберпросторі, непевність і тиск це все створило ситуацію, котра становить загрозу для нас всіх", - додав Сойні.
Міністр закордонних справ Фінляндії наголосив, що необхідно продовжувати політику санкцій проти Росії.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.