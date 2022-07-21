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Голова МЗС Німеччини відповіла лаврову на "розширення географії війни"

Голова МЗС Німеччини відповіла лаврову на "розширення географії війни"

Київ • УНН

 • 261740 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Deutsche Welle назвала заяву голови МЗС рф сергія лаврова про "географічне розширення завдань війни в Україні" "лише новою пропагандою російської сторони", пише УНН.

Цитата

"росія щоразу використовує нові аргументи. Зараз вони (росіяни - ред.) стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (України Заходом - ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - нагадала Бербок.

Деталі

Голова МЗС ФРН зазначила, що Захід не лише підтримує Україну, висловлюючи солідарність із цією країною, а й продовжує надавати їй військову допомогу. Це об'єднані зусилля всіх держав-членів НАТО, наголосила Бербок. Вона висловила сподівання, що Німеччина та Нідерланди поставлять Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та інше озброєння, а також системи протиракетної оборони до кінця нинішнього літа.

Говорячи про стратегію, що розробляється урядом ФРН щодо Китаю, Анналена Бербок зазначила, що Берлін "дуже уважно" вивчає свою залежність від країни, яку він тепер розглядає як "системного суперника".

"Оскільки це системний суперник, ми повинні ясно дати зрозуміти, що ніхто не може шантажувати нас, як це сталося у випадку нашої залежності від росії. І це - основа нашої нової стратегії щодо Китаю: працювати разом там, де ми можемо працювати разом, але мати суверенну європейську стратегію незалежності в галузі критичної інфраструктури, насамперед, відповідно до нашої зовнішньої політики", - зазначила міністерка закордонних справ Німеччини.

Доповнення

20 липня лавров заявив, що "географічні завдання" війни рф проти України змінилися через те, що Захід "накачує Україну дедалі більш далекобійною зброєю", і пригрозив захопленням нових територій.

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