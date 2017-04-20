Голова МЗС Грузії назвав візит С.Лаврова в Абхазію ілюзією легітимності

“Цим візитом Росія намагалася продемонструвати, що вона може підтримувати окупаційний режим, де-факто владу на цій окупованій території, і таким чином посилити їхню міжнародну позицію. Це, звісно, ілюзія. Ми знаємо, що міжнародна спільнота чітко дотримується своїх зобов’язань, що є результатом нашої активної роботи і політики, яку ми проводимо”, — заявив М.Джанелідзе.

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Нагадуємо, що Абхазія не підконтрольна Грузії з періоду військових дій 1992-1993рр. Незалежність Абхазії та сусідньої Південної Осетії Росія визнала після бойових дій в 2008 році. 18-19 квітня 2017 року голова МЗС РФ Сергій Лавров відвідав окуповану Абхазію з метою відкриття в місті Сухумі російського посольства.