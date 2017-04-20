Глава МИД Грузии назвал визит С.Лаврова в Абхазию иллюзией легитимности

"Этим визитом Россия пыталась продемонстрировать, что она может поддерживать оккупационный режим, де-факто власть на этой оккупированной территории, и таким образом усилить их международную позицию. Это, конечно, иллюзия. Мы знаем, что международное сообщество четко придерживается своих обязательств, является результатом нашей активной работы и политики, которую мы проводим", - заявил М.Джанелидзе.

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Напоминаем, что Абхазия не подконтрольна Грузии с периода военных действий 1992-1993гг. Независимость Абхазии и соседней Южной Осетии Россия признала после боевых действий в 2008 году. 18-19 апреля 2017 глава МИД РФ Сергей Лавров посетил оккупированную Абхазию с целью открытия в городе Сухуми российского посольства.