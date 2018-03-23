Голова МЗС Франції: РФ мусить забезпечити дотримання режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Росія мусить зробити все залежне від неї, аби забезпечити стале дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це під час брифінгу заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент УНН.
"Росія мусить зробити все залежне від неї, аби забезпечити стале дотримання режиму припинення вогню, що мусить уможливити перехід до наступної стадії мінських домовленостей, які мають політичний характер, щодо яких, ми сподіваємося, Україна теж зможе виконати взяті так саме на себе зобов’язання", - повідомив міністр.
Нагадаємо, П.Клімкін планує поїхати на Донбас з головами МЗС Франції і Німеччини.