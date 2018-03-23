Глава МИД Франции: РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2861 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50752 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67424 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100996 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108545 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116258 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121660 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132787 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148065 просмотра

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Глава МИД Франции: РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе

Глава МИД Франции: РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7279 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.

"Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня, должна сделать возможным переход к следующей стадии минских договоренностей, которые носят политический характер, по которым, мы надеемся, Украина тоже сможет выполнить взятые также на себя обязательства", - сообщил министр.

Напомним, П.Климкин планирует поехать на Донбасс с главами МИД Франции и Германии.

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