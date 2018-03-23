Глава МИД Франции: РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе

"Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня, должна сделать возможным переход к следующей стадии минских договоренностей, которые носят политический характер, по которым, мы надеемся, Украина тоже сможет выполнить взятые также на себя обязательства", - сообщил министр.

Напомним, П.Климкин планирует поехать на Донбасс с главами МИД Франции и Германии.