Голова МЗС Франції назвав ціль зустрічі із Зеленським у Києві

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Франція та Німеччина підтримують урегулювання конфлікту на Донбасі у "нормандському форматі", а зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським хочуть підтвердити готовність дати новий імпульс переговорному процесу для відновлення територіальної цілісності України. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед візитом у Київ, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Франції.

Повідомляється, що 30 травня 2019 року міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан з німецьким колегою Гайко Маасом відвідають Київ. Це стане їхнім першим спільним візитом після обрання Володимира Зеленського Президентом України.

"Цей візит дозволить висловити постійну підтримку Франції та Німеччини Україні у цей важливий час. Франція та Німеччина виступають за врегулювання конфлікту на сході України у так званому нормандському форматі. Їх зустріч з президентом Зеленським стане можливістю підтвердити готовність надати новий імпульс переговорному процесу з метою відновлення територіальної цілісності України через п'ять років після початку конфлікту, від якого продовжують страждати кілька мільйонів цивільних осіб на сході України", - йдеться у заяві Ле Дріана.

Зазначається, що Франція та Німеччина нагадають Президенту Зеленському про їхню глибоку прихильність до продовження процесу реформ та їх незворотність в Україні.

Окрім того, після спільних перемовин, 31 травня відбудуться двосторонні переговори, під час яких Жан-Ів Ле Дріан обговорить з українською владою способи поглиблення двосторонніх відносин.

У рік французької мови в Україні міністр Ле Дріан відвідає традиційну церемонію випуску у київській школі. Також міністр зустрінеться з представниками французьких компаній, щоб оцінити їхні проекти розвитку в Україні.

Як раніше заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, Німеччина і Франція продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні ситуації на сході країни і в реалізації реформ. 

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