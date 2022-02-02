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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Голова МЗС Франції: наразі немає ознак того, що Росія готова "вжити дій в Україні"

Голова МЗС Франції: наразі немає ознак того, що Росія готова "вжити дій в Україні"

Київ • УНН

 • 17420 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наразі немає ознак того, що Росія готова вжити дій в Україні. Про це заявив у середу телеканалу France 2 міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

“На даному етапі немає ознак того, що Росія готова вжити дій в Україні”, — пише Reuters з посиланням на слова Ле-Дріана.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін у вівторок звинуватив Захід у навмисному створенні сценарію, нібито покликаного втягнути його у війну.

Росія раніше зібрала десятки тисяч військових на кордоні з Україною, але заперечує плани вторгнення в країну, пише агентство.

Доповнення

Міністр закордонних справ Франції минулої суботи оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок за тиждень, 7-8 лютого, і підтвердив намір добиватися деескалації навколо України, особливо в межах “нормандського формату”.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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