Голова МЗС Чехії різко заперечив депутату через його слова про "громадянську війну" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Депутат від правопопулістської чеської партії «Свобода і пряма демократія» Іржі Кобза в ефірі ток-шоу заявив, що в Україні нібито "йде громадянська війна". Його слова були негайно спростовані головою чеської дипломатії Яном Ліпавським, який назвав їх "абсолютно непристойною брехнею", повідомляє УНН з посиланням на Novinky.cz.
Деталі
Реакція голови чеської дипломатії на слова Кобзи не забарилася.
"В Україні немає громадянської війни. Це абсолютна брехня", - сказав він.
Але Кобза продовжував: "Там досі триває громадянська війна, чи є там росіяни чи ні. Крім того, є ще одна війна, тобто російсько-українська".
Ліпавський заперечив і зазначив, що це російська імперська агресія від початку.
"Це російська імперська агресія із самого початку. Вони зробили фальшиві держави. Ви накидаєтеся на російські наративи – і це сумно", – сказав Ліпавський.
Наголошується, що у ток-шоу йшлося про можливий вступ України до Євросоюзу, у чому країна зацікавлена. Щодо самого процесу приєднання, міністр Ліпавський сказав, що він може розпочатися цього року, якщо вдасться переконати всі держави Союзу. А колишній дипломат Кобза заявив, що, на думку партії «Свобода та пряма демократія», Україна не має ставати членом ЄС.
Доповнення
Президент Чехії Петр Павел заявляв, що країна має домагатися початку переговорів щодо вступу України до ЄС вже цього року.