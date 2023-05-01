Глава МИД Чехии резко возразил депутату из-за его слов о "гражданской войне" в Украине

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Депутат от правопопулистской чешской партии «Свобода и прямая демократия» Иржи Кобза в эфире ток-шоу заявил, что в Украине якобы "идет гражданская война". Его слова были немедленно опровергнуты главой чешской дипломатии Яном Липавским, который назвал их "абсолютно непристойной ложью", сообщает УНН со ссылкой на Novinky.cz.

Детали

Реакция главы чешской дипломатии на слова Кобзы не заставила себя ждать.

"В Украине нет гражданской войны. Это абсолютная ложь", - сказал он.

Но Кобза продолжал: "Там до сих пор идет гражданская война, есть ли там российне или нет. Кроме того, есть еще одна война, то есть российско-украинская".

Липавский возразил и отметил, что это российская имперская агрессия с самого начала.

"Это российская имперская агрессия с самого начала. Они сделали фальшивые государства. Вы набрасываетесь на российские нарративы – и это печально", – сказал Липавский.

Отмечается, что в ток-шоу речь шла о возможном вступлении Украины в Евросоюз, в чем страна заинтересована. Относительно самого процесса присоединения, министр Липавский сказал, что он может начаться в этом году, если удастся убедить все государства Союза. А бывший дипломат Кобза заявил, что, по мнению партии «Свобода и прямая демократия», Украина не должна становиться членом ЕС.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел заявлял, что страна должна добиваться начала переговоров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.

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