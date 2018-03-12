Голова МВС Словаччини подав у відставку після вбивства журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калиняк подав у відставку після масових вуличних протестів в столиці країни Братиславі, викликаних смертю журналіста Яна Куцяка, який розслідував корупцію у верхівках влади країни. Про це заявив сам міністр у понеділок, передає УНН з посиланням на видання The Independent.
У п'ятницю близько 50 тисяч людей зібралися в Братиславі, тисячі людей вийшли на акції протесту в інших містах країни, щоб закликати прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо звільнити голову МВС країни Р.Калиняка.
"Це важливо для збереження стабільності, тому я вирішив подати у відставку з посади віце-прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ", - заявив він.
Смерть журналіста Яна Куцяка, який розслідував справи про шахрайство за участю бізнесменів, пов’язаних з політикою, викликала хвилю суспільного гніву з приводу постійних повідомлень про корупцію та підштовхнула уряд прем’єр-міністра Фіцо до краху, пише видання.
Прем’єр сподівається зберегти коаліційний уряд після того, як демонстранти вимагали відставки його кабінету та ретельного розслідування смерті Я.Куцяка.
Критики стверджують, що Р.Калиняк, який здійснює нагляд за поліцією як міністр внутрішніх справ, не може гарантувати незалежне розслідування вбивства журналіста та його нареченої.
Незрозуміло, чи відставка міністра задовольнить правлячу партію. Її керівництво зустрінеться пізніше в понеділок для обговорення ситуації, яка виникла.
Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куцяка та його дівчини знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого.
Як повідомляв УНН, через вбивство журналіста у Словаччині у країні пройшла чи не найбільша акція протесту з часів повалення комуністичного режиму.