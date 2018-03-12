Голова МВС Словаччини подав у відставку після вбивства журналіста

КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калиняк подав у відставку після масових вуличних протестів в столиці країни Братиславі, викликаних смертю журналіста Яна Куцяка, який розслідував корупцію у верхівках влади країни. Про це заявив сам міністр у понеділок, передає УНН з посиланням на видання The Independent.