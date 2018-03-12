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Глава МВД Словакии подал в отставку после убийства журналиста

Глава МВД Словакии подал в отставку после убийства журналиста

Киев  •  УНН

 • 9498 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку после массовых уличных протестов в столице страны Братиславе, вызванных смертью журналиста Яна Куцяка, который расследовал коррупцию в верхушках власти страны. Об этом заявил сам министр в понедельник, передает УНН со ссылкой на издание The Independent.

В пятницу около 50 тысяч человек собрались в Братиславе, тысячи людей вышли на акции протеста в других городах страны, чтобы призвать премьер-министра Словакии Роберта Фицо уволить главу МВД страны Р.Калиняка.

"Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил подать в отставку с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил он.

Смерть журналиста Яна Куцяка, который расследовал дела о мошенничестве с участием бизнесменов, связанных с политикой, вызвала волну общественного гнева по поводу постоянных сообщений о коррупции и подтолкнула правительство премьер-министра Фицо к краху, пишет издание.

Премьер надеется сохранить коалиционное правительство после того, как демонстранты требовали отставки его кабинета и тщательного расследования смерти Я.Куцяка.

Критики утверждают, что Р.Калиняк, который осуществляет надзор за полицией как министр внутренних дел, не может гарантировать независимое расследование убийства журналиста и его невесты.

Непонятно, удовлетворит ли правящую партию отставка министра. Ее руководство встретится позже в понедельник для обсуждения сложившейся ситуации.

Напомним, тело 27-летнего Яна Куцяка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.

Как сообщал УНН, из-за убийства журналиста в Словакии в стране прошла едва ли не самая масштабная акция протеста со времен свержения коммунистического режима.

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