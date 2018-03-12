Глава МВД Словакии подал в отставку после убийства журналиста

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку после массовых уличных протестов в столице страны Братиславе, вызванных смертью журналиста Яна Куцяка, который расследовал коррупцию в верхушках власти страны. Об этом заявил сам министр в понедельник, передает УНН со ссылкой на издание The Independent.