Глава МВД Словакии подал в отставку после убийства журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку после массовых уличных протестов в столице страны Братиславе, вызванных смертью журналиста Яна Куцяка, который расследовал коррупцию в верхушках власти страны. Об этом заявил сам министр в понедельник, передает УНН со ссылкой на издание The Independent.
В пятницу около 50 тысяч человек собрались в Братиславе, тысячи людей вышли на акции протеста в других городах страны, чтобы призвать премьер-министра Словакии Роберта Фицо уволить главу МВД страны Р.Калиняка.
"Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил подать в отставку с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил он.
Смерть журналиста Яна Куцяка, который расследовал дела о мошенничестве с участием бизнесменов, связанных с политикой, вызвала волну общественного гнева по поводу постоянных сообщений о коррупции и подтолкнула правительство премьер-министра Фицо к краху, пишет издание.
Премьер надеется сохранить коалиционное правительство после того, как демонстранты требовали отставки его кабинета и тщательного расследования смерти Я.Куцяка.
Критики утверждают, что Р.Калиняк, который осуществляет надзор за полицией как министр внутренних дел, не может гарантировать независимое расследование убийства журналиста и его невесты.
Непонятно, удовлетворит ли правящую партию отставка министра. Ее руководство встретится позже в понедельник для обсуждения сложившейся ситуации.
Напомним, тело 27-летнего Яна Куцяка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.
Как сообщал УНН, из-за убийства журналиста в Словакии в стране прошла едва ли не самая масштабная акция протеста со времен свержения коммунистического режима.