Голова МВС Німеччини виступив за посилення міграційних законів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр запропонував переглянути міграційне законодавство країни у зв'язку зі смертельним нападом на різдвяний ярмарок в Берліні, кпередає УНН з посиланням на ВВС.
Голова німецького МВС заявив, що федеральна влада повинна володіти великими повноваженнями при затриманні і необхідності депортації мігрантів, у випадку, якщо вони становлять загрозу безпеці.
При цьому він пропонує розширити і повноваження поліції країни.
19 грудня в Берліні під час святкового ярмарку 19-тонна вантажівка врізалася в натовп відвідувачів. У результаті загинули 12 людей, і різні травми отримали близько 50 осіб.
Як стверджує слідство, за кермом викраденої вантажівки був 24-річний тунісець Аніс Амрі. Пізніше він був убитий поліцейськими в Італії під час операції з його затримання.
Відповідальність за напад на різдвяний ярмарок в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".