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Глава МВД Германии выступил за усиление миграционных законов

Глава МВД Германии выступил за усиление миграционных законов

Киев • УНН

 • 8497 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи со смертельным нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Глава немецкого МВД заявил, что федеральная власть должна обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.

19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик врезался в толпу посетителей. В результате погибли 12 человек, и различные травмы получили около 50 человек.

Как утверждает следствие, за рулем похищенного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позже он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

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