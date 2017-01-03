Глава МВД Германии выступил за усиление миграционных законов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи со смертельным нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Глава немецкого МВД заявил, что федеральная власть должна обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.
При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.
19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик врезался в толпу посетителей. В результате погибли 12 человек, и различные травмы получили около 50 человек.
Как утверждает следствие, за рулем похищенного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позже он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.
Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство".