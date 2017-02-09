Голова місії ООН з прав людини в Україні відвідала СІЗО в Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час візиту на Донбас відвідала ув’язнених у луганському СІЗО. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомив представник Ф.Фрейзер.
“Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні перебувала в Донецьку і Луганську з 5 по 9 лютого 2017 року. Перебуваючи в Луганську, Голова Місії отримала доступ в СІЗО та поспілкувалася з кількома затриманими”, — йдеться у коментарі.
Також в коментарі повідомили, що Ф.Фрейзер провела кілька зустрічей з представниками озброєних груп, відвідала житлові райони Донецька, де нещодавно лунали обстріли, та спілкувалася з людьми, які безпосередньо постраждали від ескалації бойових дій.
Представник також додала, що Ф.Фрейзер регулярно перетинає лінію зіткнення, аби очолити та підтримати роботу її колег, які постійно працюють в Донецьку та Луганську, з моніторингу та адвокації щодо захисту прав людини.
Як повідомляв УНН, візит глави моніторингової місії ООН з прав людини Фіони Фрейзер очікувався в Луганську у вівторок, 7 лютого.