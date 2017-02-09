Глава миссии ООН по правам человека в Украине посетила СИЗО в Луганске

"Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине находилась в Донецке и Луганске с 5 по 9 февраля 2017 года. Находясь в Луганске, Глава Миссии получила доступ в СИЗО и пообщалась с несколькими задержанными", - говорится в комментарии.

Также в комментарии сообщили, что Ф.Фрейзер провела несколько встреч с представителями вооруженных групп, посетила жилые районы Донецка, где недавно звучали обстрелы, и общалась с людьми, которые непосредственно пострадали от эскалации боевых действий.

Представитель также добавила, что Ф.Фрейзер регулярно пересекает линию соприкосновения, чтобы возглавить и поддержать работу ее коллег, которые постоянно работают в Донецке и Луганске, по мониторингу и адвокации по защите прав человека.

Как сообщал УНН, визит главы мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионы Фрейзер ожидался в Луганске во вторник, 7 февраля.